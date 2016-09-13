中秋百貨周年慶車潮 中市交管及引導措施

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因應中秋連假，7期商圈百貨周年慶車潮，交通局將實施交管及引導措施，避免大塞車。（盧金足攝）

中秋連假即將到來，剛好碰到百貨業周年慶熱鬧登場，交通局今天（13日）表示，已要求新光三越、大遠百2家業者實施交通維持計畫，必須新增停車場特約服增開接駁服務，提供周邊停車場訊息及增加告示牌面設置等，藉由交通管制方式及各項引導措施，避免塞車潮。

看準中秋連續假期商機，台中市各家百貨業者都趁勢推出周年慶活動，吸引很多消費者逛百貨公司搶購，由於7期商圈客源來自中彰投地區，常造成交通堵塞，交通局上緊發條，展開沙盤推演。

交通局長王義川強調，新光三越、大遠百2家業者需實施交通維持計畫，延續周邊道路管制措施、人力配置，今年另要求業者除原有市政大樓及市政公園2處特約停車場，新光三越新增惠來停車場特約服務，要求業者增開惠來停車場接駁服務。

2家百貨公司也要在公司官網及APP建置停車場剩餘車位資訊，製作周邊特約停車場訊息發放予民眾參考，現場並增加告示牌面設置，以便民眾掌握交通管制情形，提前改道避開車多路段，運用各項交通管制方式及各項導引措施，引導車流。

此外，社會局15日復康巴士停止接送服務，16日全天、17日上午照常提供服務，如因莫蘭蒂颱風來襲，市府宣布停止上班上課，復康巴士配合停止服務，原預約乘客取消接送。

(中時)