今年地表最強颱莫蘭蒂來了 公園處急修路樹

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公園處13日傍晚仍持續修剪路樹。（方濬哲攝）

工作人員在勤前以安全帶確保安全。（方濬哲攝）

公園處13日傍晚仍持續修剪路樹。（方濬哲攝）

工人清運修剪後的樹枝。（方濬哲攝）

強颱「莫蘭蒂」來勢洶洶，根據中央氣象局下午5時最新資料，莫蘭蒂再度增強，近中心最大風速達每秒60公尺，強度超越7月的強颱尼伯特每秒58公尺，是今年地表「最強颱風」；台北市公園處傍晚仍加緊修剪路樹，降低颱風對樹木及民眾的傷害。

(中時)