金門美食搞創意，遊客重溫軍旅回憶

金門標記小吃改善用餐環境，「必吃」餐點更加美味可口。（李金生攝）

「廣東粥」是標記小吃的招牌美味。（李金生攝）

標記小吃強化烹調環境，讓顧客吃得更安心。（李金生攝）

「三言兩語」餐廳的牆壁貼滿各軍種標示，展現十分金門的特色。（李金生攝）

「三言兩語」的「炒泡麵」，讓重返英雄島的遊客回味無窮。（李金生攝）

「三言兩語」的「「鎮店之寶」823炮彈潛艇堡賣得嗄嗄叫。（李金生攝）

金防部牆壁的各師部標幟，勾起老兵許多的回憶。（李金生攝）

金門有許多餐飲老店是退伍戰士重返英雄島進行美食「尋根」，回味當年軍旅生活的好地方。縣府連年輔導業者打造優質用餐環境，讓在地鄉親和觀光客滿足味蕾的同時，也有賞心悅目的舒適新體驗。

縣府自2012年開始推動「金門餐飲業輔導及品質提升計畫」，期待在「觀光立縣．文化金門」的大目標下，讓反映金門大地生產內容，洋溢飲食人文丰采的平民美食，在更優質化的衛生安全條件下，強化它的精緻度和競爭力。

去年共有7家業者通過衛生分級認證標準，評核項目分5大類：烹調作業場所衛生管理、員工個人衛生管理、廁所環境、用餐場所品質管理及自主管理，在36項次的評檢條文中，缺失少於4個才能通過評鑑。

縣府建設處今天特別選定金城鎮「標記小吃」和金湖鎮「三言兩語」，向鄉親說明和展示執行成果，也盼望有更多業者加入改造計畫，讓金門的地方特色美食邁向更精緻化的經營。

其中，位於東門菜市場內的標記小吃，從原先舊式的作業空間變成現在半開放式的廚房，並用玻璃隔間阻絕病媒蚊的侵入，也加裝冷氣讓顧客用餐時，不再滿頭大汗，來客率一舉提升2、3成。許多退伍軍人再回到金門時，都會回來尋找記憶中的美好滋味，獲得交通部觀光局「台灣美食節」的肯定，電影「夏天協奏曲」也在此取景拍攝。

位於山外車站觀光熱點的「三言兩語」，在改善環境衛生和門面裝潢的同時，也加入「戰地金門」的文創元素，包括昔日阻絕共軍登陸的「雷區」三角鐵牌和各軍種的臂章，以及金防部全防區各師部的標幟，都成為妝點牆壁的裝飾，讓前來尋找昔日軍中回憶的老兵和遊客都說：「十分金門！」也讓「鎮店之寶」823砲彈潛艇堡因此賣得嗄嗄叫。

縣府工商科長呂基鴻表示，這項改造計畫在優化軟、硬體設施之外，也要強化它說故事的人文張力，希望吸引更多遊客和顧客來到。今年將持續推動「金衛生！金厲害！」活動，由專業顧問團隊提供輔導建議、經費補助為大型餐廳上限50萬，遴選4家；小吃餐廳上限10萬，遴選10家。報名諮詢請洽財團法人中衛發展中心，曾小姐(02)2391-1368#1281或金門縣政府建設處陳小姐(082)326204#62389。

(中時)