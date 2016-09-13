群園甄選少年英雄獎 孝勇仁慧好榜樣
群園基金會今天（13日）與教育局、社會局共同宣布「大台中少年英雄獎」甄選開跑！由各國中、高中、高職學校及社福單位推薦具孝、勇、仁、慧任一特質，年滿12至18歲台中子弟參與，預計選出12名金質獎及60名銀質獎得主，獲金質獎者有機會拍攝故事短片，啟動青少年邁向未來的力量與希望，帶動社會熱情。
群園基金會董事長武興員表示，群園基金會第2年舉辦大台中少年英雄獎，第1屆就發現很多令人感動的人事物，例如去年捷運鋼梁掉落事件，放學路過的東山高中同學馬怡忠見義勇為，挺身而出在場指揮交通，熱血助人又很勇敢。
與一般表揚課業模範生或績優志工不一樣的是，群園基金會甄選大台中少年英雄獎，採學校、社福單位推薦制，號召各國高中職學校及社福單位推薦在孝順、勇敢、仁愛、智慧四項特質值得鼓勵肯定的青少年參加。
「生命中有很多重要的事情需要學習，絕對不僅僅只是唸書而已！」武興員希望由甄選指標拋磚引玉，為孩子樹立良好的學習榜樣，金質獎得主有機會拍攝個人故事專題短片，還有獎狀、獎盃及獎金鼓勵。
社會局主秘廖宗侯說，少年英雄獎可以帶起社會助人風氣的一大助力；教育局社會教育科科長王淑懿表示，第1屆得獎者近2000人，讓社會看見更多少年英雄楷模。
(中時)
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