鄭明典：莫蘭蒂強風 普通玻璃窗恐難承受

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中央氣象局氣象預報中心主任鄭明典說，今晚恆春半島可能全區都會經歷15級以上強陣風的侵襲，普通的玻璃窗可能無法承受這種風壓，台北明天清晨也有強陣風。

颱風莫蘭蒂來勢洶洶，中央氣象局氣象預報中心主任鄭明典在臉書上說，這個時間點（今天下午4時），莫蘭蒂颱風強度達到另一個高峰(衛星TI指數)。

鄭明典表示，以現在資料來看，莫蘭蒂颱風很可能是影響恆春半島，有衛星強度紀錄以來最強的颱風，恆春半島可能全區都會經歷15級以上強陣風的侵襲，普通的玻璃窗可能無法承受這種風壓，今晚要謹慎應變。

台北也不能掉以輕心，鄭明典指出，台北明天清晨也可能有強陣風，提醒民眾將陽台上易掉落物品收好。1050913

(中央社)