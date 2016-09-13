張學友106年攻蛋4場 10/1中午售票

香港歌手張學友將於明年2月11、12、18、19日，連續兩個週末在台北小巨蛋開唱，重現經典歌舞表演，門票將於10月1日中午12點在拓元售票系統開賣。

「歌神」張學友今天在香港舉辦記者會，宣佈「A CLASSIC TOUR 學友．經典世界巡迴演唱會」香港站將於12月4日至29日舉行共20場演唱會，台灣也同步公布了好消息，將於明年2月11、12、18、19日連續兩個週末在台北小巨蛋開唱。

在香港站部分，相隔5年，張學友將再次踏上香港紅館，這次演唱會舞台構想都由他親自提議，因他覺得「四面舞台」很厲害、很經典，所以，張學友這次也將重現21年前的四面舞台形式演唱會。

張學友透露，這次演唱會舞會跳得多一點，目前已練舞兩個多月，正持續體能訓練維持體力、體型，練唱也已3個月、唱差不多有100次，他說，「身體無法掌控，但狀況可以，鍛鍊是最有效的方法。」

今天記者會現場也播放電影「破壞之王」中的「經典片段」，影片中周星馳歷經千辛萬苦，只為買到張學友的門票，道出廣大歌迷們的心聲。每逢張學友開演唱會前，該電影片段必再掀起討論。張學友笑說，電影應該是20幾年前的，很開心現在開演唱會還有人來聽，還希望大家不要被影片嚇壞，快來聽演唱會。

對於將在台北小巨蛋的演出，張學友說，之前的巡演可能在唱到小巨蛋時，都會有些不同，這次會把演唱會的「原形」搬到小巨蛋，完整呈現經典四面舞台，雖然會累一點，但希望能做到，「希望我的經典能擊中你的經典」。1050913

(中央社)