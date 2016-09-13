日本百歲人瑞逾6.5萬 創歷史新高
共同社報導，日本厚生勞動省今天發佈的調查資料顯示，日本百歲以上人瑞達6萬5692人，創下歷史新高。這一數字較去年增加4124人，已連續46年增加，其中女性占87.6%。
厚勞省表示：「醫療進步等被認為是（百歲人瑞）增加的重要原因，同樣的趨勢今後仍將持續。」
這項調查根據居民基本數據進行，截至1日通過各都道府縣對9月15日「老人日」時年滿百歲的人瑞數量進行了統計。
男性百歲以上人瑞有8167人，較上年增加327人；女性達5萬7525人，增加3797人。2016年度已經或將要年滿100周歲的老人合計達3萬1747人，較上年度增加1368人。
日本最長壽的人瑞是鹿兒島縣喜界町的田島Nabi，她生於1900年（明治33年）8月，現年116歲。日本最長壽的男性為東京都大田區的吉田正光，生於1904年（明治37年）5月，現年112歲。
日本每10萬人中有百歲人瑞51.68人。在各都道府縣中，島根縣以96.25人連續4年排在首位，高知縣和鳥取縣分別以87.93人和84.84人緊隨其後。
排在倒數三位的依次是埼玉縣30.97人、愛知縣35.05人和千葉縣38.27人。專家認為這主要是受到地方人口稀化和人口流入城市的影響。
調查開始的1963年百歲人瑞僅有153人，此後持續增長。1998年超過1萬人，2007年達到3萬人，2012年突破5萬人，去年首次超過6萬人。日本人的平均壽命（2015年）為女性87.05歲，男性80.79歲。1050913
(中央社)
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