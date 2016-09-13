紀宜成獲英國SBID室內設計國際大獎

紀宜成（左）拿下英國SBID室內設計國際大獎，父親、大台中不動產開發公會理事長紀吉川以子為榮。（盧金足攝）

紀宜成設計的「極上之墅」，獲英國SBID室內設計國際大獎。（圖／紀宜成提供）

被視為室內設計奧斯卡獎的英國SBID室內設計國際大獎，每年都吸引來自全球的設計好手競技，得獎名單出爐，台中地區的大桓設計「極上之墅」、天境空間設計的7期「精銳音悅廳」接待會所，及雙橡園開發的建案「櫻ONE」等3件作品拿下大獎，其中得獎的紀宜成是7年級生，以生態建築為基礎，創造出大自然風格獲評審青睞，讓台灣設計站上國際舞台。

紀宜成操刀的「極上之墅」透天別墅，主軸設定「讓住戶回家就是度假的開始！」他說，每一個設計的建案都當成經典來做，希望人和大自然在生活中，就能「自然」融合，所以設計不能流於刻意。

首度參加國際大賽一鳴驚人，紀宜成表示，自己很意外，世界各國的室內設計好手，都希望在英國SBID室內設計國際大獎競賽的住宅案和商用空間項目獲肯定，投入設計10多年贏得榮耀，盼11月能到英國倫敦領獎。

大台中不動產開發公會理事長紀吉川對兒子紀宜成在室內設計發揮專長，雖然只淡定的說，「希望他的才華可以在不同型態的建築中展現！」但對兒子設計的大樓和辦公空間，呈現的巧思和創意，實踐「建築業並非是銷售住宅，而是推廣一種生活態度」，難掩父親對兒子得獎的驕傲。

(中時)