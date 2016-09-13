拉不回的更生人 劉若瑀出版《77個擁抱》

優人神鼓藝術總監劉若瑀（見圖）今（13）日為新書《77個擁抱》舉行發表會，劉若瑀與新書合影時也看著封面上外號狐狸的乾兒子感嘆著「虧你鼓打得這麼好，結果最後還是回去了。」（杜宜諳攝）

「歹路不通走！有時候他們也很想走回正途，但就是回不來了。」優人神鼓藝術總監劉若瑀兩年前帶著更生人完成雲腳計畫，期望他們出獄後重返人生正軌，最終雲腳完成了，但更生人的人生卻仍往岔路去，讓劉若瑀想來諸多感觸，她將於9月下旬出版《77個擁抱》一書，記下這段心路歷程，也寫出雲腳過程中，衝突爆發的驚險過程。

雲腳完成了，但多位更生人選擇重返江湖，令人惋惜，也令劉若瑀再三反省自己，「過去我總帶著期待眼光要求他們，他們做不到我就生氣和受傷，卻忽略了他們的感受，也忽略了真正的原諒應是要全然地接受對方，現在我把內心傷口放下，把當時沒能說的話寫進書裡，他們如我親生兒子，我不會放棄任何改變的希望。」

劉若瑀表示，書名「77個擁抱」來自聖經裡說的：「愛是恆久忍耐又有恩慈。」其中的「恩慈」，代表著原諒，「聖經裡說要原諒70個7次，這只是個數字，意思就是要永遠有不斷地原諒他人的心，道理很簡單，卻很難做到。」

2014年雲腳路上，劉若瑀和所有人約法三章：「需沐浴淨身，作息正常，勿飲酒行房。」但更生人團員一再打破規定，和優人神鼓團員間關係緊張，「本以為優人可幫助這群年輕人們改變生命態度，但反而因為他們一再破戒，讓優人對他們產生排斥。」

劉若瑀表示，排斥效應越演越烈，更生人團員一路上遭受指責連連，壓力過大，在最後的慶功宴上，團員石頭（化名）終於按耐不住，火爆地衝上台說：「我們就是爛，你們就是高尚，我出生前就爛，但我們願意嗎？」劉若瑀見情勢不對，上前阻止石頭，另一名團員也作勢比出拿槍姿勢，劉若瑀心想若不化解，很難說這場筵席結束後會發生什麼事，「我上台告訴大家，每個人都有不同背景，如果不能包容，如果有分別心，就是隔閡的開始，現在請大家起身跟身旁的人互相擁抱，並說我愛你！」劉若瑀表示，雙方真的互相擁抱，成功化解危機。

看著《77個擁抱》封面上戴著面具擊鼓人，劉若瑀表示，「這位可說是裡面打得最好的一位，可惜沒能再繼續，他們曾經是想要改變自己的勇士，鼓藝是方向的指引，但我希望他們能有勇氣從心性改變起，就能真正改變人生！」

(中時)