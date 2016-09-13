張嘉哲親出馬 領4青年遠征柏林馬拉松

李銘勝、最快女律師邱靖貽、長跑甜心張芷瑄、賴怡廷以及張嘉哲(前排左至右)親自帶隊組成為2016柏林馬拉松台灣精品代表隊。(公關提供)

外貿協會為鼓勵年輕族群勇於挑戰自我，連續第2年派出台灣精品代表隊出征柏林馬拉松，今年更特地徵選4位青年，最快女律師邱靖貽、疾風跑者李銘勝、長跑甜心張芷瑄及高材生路跑新星賴怡廷組成「台灣精品代表隊」，由2012倫敦奧運馬拉松國手張嘉哲領軍，行銷台灣更挑戰突破自我。

9月25日登場的柏林馬拉松是世界六大馬拉松之一，有「地表最快賽道」之稱，張嘉哲今年除了帶隊外自己也將親自出賽，另外4位青年也都有豐富馬拉松經驗。就讀台大土木工程學系碩士班的邱靖貽，身兼律師與學生雙重身份，將把這次柏林馬參賽的難得經驗也寫進書裡，為台灣精品說故事。

「高材生路跑新星」賴怡廷，就讀清華大學材料工程所博士班，曾經多次拿下全大運田徑項目金牌，課業忙碌之時都用跑步來疏解壓力。「疾風跑者」李銘勝就讀文化大學運動教練研究所，日前還到西北大學做高原移地訓練，為這次出征柏林馬做最完善的準備，他還是國內知名跑團「江湖跑堂」的總教練，「每個跑者一生一定要去跑一次柏林馬，希望能在這賽道突破自己的紀錄」

「長跑甜心」張芷瑄就讀國立體大陸上競技系，是這次4名跑者中年紀最輕，但馬拉松比賽的經驗毫不遜色，目標2小時50分內完賽。

台灣精品品牌「興采實業」，這回更特別為代表隊設計專屬戰袍，以咖啡渣為紗線原料製成的「S.Café ®馬拉松專業機能服」，專屬跑衣盼為選手帶來佳績。

(中時電子報)