張嘉哲親出馬 領4青年遠征柏林馬拉松
外貿協會為鼓勵年輕族群勇於挑戰自我，連續第2年派出台灣精品代表隊出征柏林馬拉松，今年更特地徵選4位青年，最快女律師邱靖貽、疾風跑者李銘勝、長跑甜心張芷瑄及高材生路跑新星賴怡廷組成「台灣精品代表隊」，由2012倫敦奧運馬拉松國手張嘉哲領軍，行銷台灣更挑戰突破自我。
9月25日登場的柏林馬拉松是世界六大馬拉松之一，有「地表最快賽道」之稱，張嘉哲今年除了帶隊外自己也將親自出賽，另外4位青年也都有豐富馬拉松經驗。就讀台大土木工程學系碩士班的邱靖貽，身兼律師與學生雙重身份，將把這次柏林馬參賽的難得經驗也寫進書裡，為台灣精品說故事。
「高材生路跑新星」賴怡廷，就讀清華大學材料工程所博士班，曾經多次拿下全大運田徑項目金牌，課業忙碌之時都用跑步來疏解壓力。「疾風跑者」李銘勝就讀文化大學運動教練研究所，日前還到西北大學做高原移地訓練，為這次出征柏林馬做最完善的準備，他還是國內知名跑團「江湖跑堂」的總教練，「每個跑者一生一定要去跑一次柏林馬，希望能在這賽道突破自己的紀錄」
「長跑甜心」張芷瑄就讀國立體大陸上競技系，是這次4名跑者中年紀最輕，但馬拉松比賽的經驗毫不遜色，目標2小時50分內完賽。
台灣精品品牌「興采實業」，這回更特別為代表隊設計專屬戰袍，以咖啡渣為紗線原料製成的「S.Café ®馬拉松專業機能服」，專屬跑衣盼為選手帶來佳績。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。