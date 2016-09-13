台教盟籲所得替代率調至65％

台灣教師聯盟、台灣北社下午舉辦「讓18%走入歷史，所得替代率調至65%」記者會，家長教育聯盟理事長謝國清認為，18%不走入歷史，就會變成每次選舉的政治口水，雖然他太太也是老師，但是別的行業就不辛苦嗎？「很多行業也都是賣肝、賣肺在工作，不能有行業要特別高的所得替代率，這非常不公平。 」

此外，他們呼籲，軍公教支持廢除18%的優惠存款，並調整減少每月退休給付，以達成所得替代率平均為65%為目標。 尊重不同職業類別的差異，年金該是保障全民的政策，有長治久安的年金制度，才能建構出讓年輕世代有所依賴的大環境基礎，呼籲讓18%走入歷史。也希望社會各界就事論是理性討論，共同承擔未來的責任。

人本教育基金會執行長馮喬蘭認為，不要拿自己工作貢獻很大，說自己多辛苦，所以所得替代率就要百分之百。大家都舉手舉腳贊成要改革，但是要改多少才是問題，接受改革卻不願意提出改革方案，那是喊假的。

台灣教師聯盟理事長蕭曉玲指出，很多老師都希望不要被18%污名化，很多其他教師團體說要改革，但是都不提出要改多少？他們率先提出改革走入歷史，也希望所得替代率能夠調整到平均65%，希望其他教師可以跟進，很多老師不需要18%，就可以生活。

私立學校教師年金改革聯盟老師簡添枝則認為，所得替代率65%太高，國外的所得替代率都只有50%，即使雇主不同，年金改革都應讓所得替代率普遍一致性。

台灣社社長、北社社長張葉森表示，當年是體恤公務員的辛苦，對於公務員尊敬和回報，但是時空環境不一樣，經濟和銀行利息利率也不一樣了，加上退休老師退休生活受到保障，應該要讓18%走入歷史。劉明新老師結清18%，這會在歷史上留名。

(中時)