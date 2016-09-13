英國央行購債名單 蘋果、戴姆勒入列

為刺激因公投脫歐而受打擊的經濟，英國央行上個月宣布包含購買公司債的新一波寬鬆措施，英央周一公布購買公司債方案的細節，符合資格的企業共100多家，非英國企業則有美國蘋果(Apple)與德國戴姆勒(Daimler)等國際指標大廠入列。

根據英國央行公布的資料，公司債購買計畫將於9月27日啟動，為期18個月，總額度為100億英鎊(133億美元)。

(工商)