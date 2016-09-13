海基會台商秋節活動 蔡總統可望出席
海基會「2016大陸台商秋節座談聯誼活動」明天在台中登場，新任海基會董事長田弘茂將與台商正式見面，總統蔡英文可望出席活動與台商話家常。
不過，海基會發言人李麗珍表示，若台中市政府晚間因颱風宣布14日停班停課，台商秋節聯誼活動恐將取消。
因應颱風來襲，海峽交流基金會已更改2016大陸台商秋節座談聯誼活動行程，取消台中市精密機械科技創新園區等戶外參訪活動，活動縮短為半天，正式活動將於14日上午10時展開。
行政院大陸委員會主任委員張小月、海基會董事長田弘茂與經濟部次長沈榮津也將分別發表致詞。國家發展委員會產業發展處處長詹方冠、台中市政府經濟發展局專委江振偉將進行專題簡報。
當日上午10時40分，則有一場閉門台商綜合座談，由田弘茂主持，相關主管機關人員將出席，座談時間共計70分鐘，活動預定午宴後結束。1050913
(中央社)
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