陳國祥新書發表會 道出媒體應盡職分

中央社董事長陳國祥今天舉行「媒體．寶物或怪獸？」新書發表會，會中他提到，新聞媒體要能善盡守望者、溝通者、教育者的職分，如能做到這三點就是「寶物型」的媒體。

陳國祥今天下午舉行「媒體．寶物或怪獸？」新書發表會，會中他提到，這本書由天下文化出版，而不是中央社出版，原因是避免外界攻擊他利用董事長職權要中央社幫他出書，另外他笑說，這本書內容較為嚴肅，「虧錢的事情中央社承擔不起，就交由天下去做」。

包括中華日報董事長黃肇松、遠見天下文化事業群董事長高希均、遠見天下發行人王力行、政治大學校長周行一、文化大學新聞系主任胡幼偉今天都出席「媒體．寶物或怪獸？」新書發表會並致詞。

陳國祥表示，8月6日手機遊戲「精靈寶可夢」登台引起風潮，激發他用「怪獸」．「寶物」的概念作為這本書名的靈感。他認為，「如果媒體遵守專業，一心一意為民眾提供知的服務、促進社會民眾溝通，就是寶物；如果是懷抱仇恨心、宣傳心、洗腦心，這個媒體就會成為怪獸，破壞社會」。

陳國祥表示，台灣新聞媒體曾經長時期在威權統治底下無法獨立自主，解除戒嚴和報禁之後，出現一段自由而獨立的時期，對於推進民主、促進進步發揮了宏大的效益。但是晚近十幾年來，台灣多數新聞媒體在政治與媒體的雙邊關係中偏離了正軌，失去了準頭，從而對社會和民主造成至深且鉅的傷害。

陳國祥也回憶40多年前還是大學生的他，為了爭取新聞媒體自由寫了一篇文章投搞到黨外雜誌，稿子一投出去就擔心警備總部會找上門，很怕會聽到「登登登」的敲門聲。

當晚就有人來敲他的房門，打開門是一位30幾歲的人和他說，「文章寫得很好，已經刊登」。陳國祥說，已經有40多年沒有這樣的恐懼，但最近這個「登登登」的恐懼敲門聲一直出現，「我們的政治難道還要讓威權統治的幽靈在這個寶島上駕凌嗎，我絕不相信？」他強調堅信新聞必須自由，不能受到任何政治力操控，但也指出現在媒體、名嘴都在替政黨服務。

陳國祥還舉詩句：「卑鄙是卑鄙者的通行證，高貴是高貴者的墓誌銘」，指出卑鄙的名嘴捏造聳動的事情，領了很高的通告費，而媒體就成了卑鄙者實施卑鄙的幫兇。

陳國祥也在臉書轉貼中央社聲明指出，「本社認為司法權為辨別是非、論斷黑白之準繩，絕不會假借所謂營運爭議，扼殺新聞專業與媒體自主，相信廉政署一定會秉公調查，釐清曲直，還我公道」。

而在今天新書發表會，陳國祥也贈書給政治大學、世新大學、台大新研所、文化大學，作為學生媒體識讀教材。政大校長周行一、文化大學新聞系主任胡幼偉代表學校接受贈書。1050913

(中央社)