盲人踢足球用聽的 帕奧用球會出聲
盲人如何踢足球？原來要用「聽」的。里約帕奧足球的比賽用球裝了響鈴，幫助盲眼球員判斷球所在位置。雖然如此，中國大陸記者戴上眼罩在球場體驗發現，幾個轉身後已經搞不清楚球門方向。
大陸的中國中央電視台報導，本屆帕拉林匹克運動會男子5人制盲人足球比賽，中國隊已在小組賽中兩勝。
盲人足球賽源自於1980年代的西班牙，球隊裡並不都是盲人。守門員由非盲人擔任，此外，球員射門時也需要1名引導員協助，屬於5人制足球中的第6人。
大陸盲人足球隊引導員王桂順說，引導員是盲人運動員的眼睛，負責為他們指明射門的方向和位置，以及整個場上的局勢。
相較於一班族球賽，盲人足球賽的觀眾必須保持絕對安靜，因為球員必須靠聽音辨位踢球。公平起見，若球員在比賽中觸摸眼罩就算犯規。
盲人踢球的難度在於，必須兼顧自己的動作、找到足球的位置、同時要聽到引導員的呼喚。
大陸的盲人足球隊成立於2006年，並在2008年首次參加北京帕奧，主教練董俊傑說，成功的訣竅只有兩個字，就是「苦練」。1050913
(中央社)
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