颱風莫蘭蒂來襲 林全視察中央應變中心

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颱風莫蘭蒂來襲，中央災害應變中心13日成立，行政院長林全（後右2）也到場聽取各部門簡報，他表示，莫蘭蒂雖然未直衝台灣，但不可掉以輕心，希望大家做好完善準備應對。中央社記者朱則瑋攝 105年9月13日

(中央社記者朱則瑋台北13日電) 颱風莫蘭蒂來襲，中央災害應變中心今天成立，行政院長林全到場聽取各部門簡報表示，莫蘭蒂雖然未直衝台灣，但不可掉以輕心，希望大家做好完善準備應對。

颱風莫蘭蒂逐漸逼近台灣，東部、南部已逐漸感受到風雨威力，中央災害應變中心今天成立，由內政部長葉俊榮坐鎮，行政院長林全下午6時也到中央災害應變中心聽取簡報。

中央氣象局報告時表示，台東外海目前已觀測到13公尺高的風浪，莫蘭蒂今晚至明天影響最大，如果路徑不變，得到後天早上才會脫離本島；預計最大雨量為800毫米，落在花東、屏東山區，而大台北地區雖然距離莫蘭蒂較遠，但受外圍環流影響，仍會有強陣風。

內政部報告時則說，台鐵、高鐵全線今天正常營運，明天視風雨狀況，決定是否停駛；至於台東往蘭嶼飛機班次，也有停航情形。

葉俊榮指出，各單位持續監控颱風動態，包括雨量狀況等，供地方政府應變參考，做好預防性疏散、抽水機調度或道路預警性封閉等作為。

林全表示，這幾天要辛苦大家了，努力讓民眾得到安全保護，颱風莫蘭蒂威力強，任何變化都會發生，需嚴密監控，如果有其他改變，各單位也應立即讓社會大眾知道。

林全說，這次比較擔心的是，遇到漲潮，恐造成低漥地區淹水災情，後果不堪設想，應保持高度警戒，他期待之後颱風預測和實際發生情形接近，並做好完善準備。1050913

(中央社)