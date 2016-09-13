好擠！永和國小側門封閉 學童與車爭道
擁擠！永和國小正進行校舍補強工程、側門封閉，導致每日放學時間學生、家長全擠在秀朗路校門，學生與車爭道相當危險；議員陳鴻源今（13）日邀集相關單位會勘，將先加設可回復式防撞桿保護孩童安全，下周將再邀集相關單位進一步討論。
永和國小現有2400餘名學生，因正進行校舍補強工程、側門封閉，每逢放學時間，學生、家長全擠在永和區秀朗路一段校門，秀朗路路寬不夠，原有的車潮加上家長車輛，學生與車爭道情況時常發生，不少家長紛紛向陳鴻源陳情反映，盼給學生更好的安全保障。
陳鴻源邀集交通局、教育局等單位會勘，他指出，行人專用道已設置完成，應盡速加設可回復式防撞桿，校門口附近的紅綠燈號誌，可延長10秒，方便孩童通行，關於公車站遷移及行人道內縮方便車輛停放，下周將再舉辦會勘討論。
交通局指出，可回復式防撞桿及紅綠燈秒數問題，近期內會修改完成，中正路行人道是否內縮及接送專區等問題，則需進一步邀集相關單位討論，尚未定案。
(中時)
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