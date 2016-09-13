好擠！永和國小側門封閉 學童與車爭道

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永和國小因校舍補強工程側門封閉，放學時間家長、孩童全擠在永和區秀朗路一段的校門口。（葉書宏攝）

永和國小因校舍補強工程側門封閉，放學時間家長、孩童全擠在永和區秀朗路一段的校門口；議員陳鴻源（右一）邀集交通局、教育局會勘。（葉書宏攝）

永和國小因校舍補強工程側門封閉，放學時間家長、孩童全擠在永和區秀朗路一段的校門口；議員陳鴻源（右二）邀集交通局、教育局會勘。（葉書宏攝）

行人專用道已設置完成，議員建議應盡速加設可回復式防撞桿。（葉書宏攝）

擁擠！永和國小正進行校舍補強工程、側門封閉，導致每日放學時間學生、家長全擠在秀朗路校門，學生與車爭道相當危險；議員陳鴻源今（13）日邀集相關單位會勘，將先加設可回復式防撞桿保護孩童安全，下周將再邀集相關單位進一步討論。

永和國小現有2400餘名學生，因正進行校舍補強工程、側門封閉，每逢放學時間，學生、家長全擠在永和區秀朗路一段校門，秀朗路路寬不夠，原有的車潮加上家長車輛，學生與車爭道情況時常發生，不少家長紛紛向陳鴻源陳情反映，盼給學生更好的安全保障。

陳鴻源邀集交通局、教育局等單位會勘，他指出，行人專用道已設置完成，應盡速加設可回復式防撞桿，校門口附近的紅綠燈號誌，可延長10秒，方便孩童通行，關於公車站遷移及行人道內縮方便車輛停放，下周將再舉辦會勘討論。

交通局指出，可回復式防撞桿及紅綠燈秒數問題，近期內會修改完成，中正路行人道是否內縮及接送專區等問題，則需進一步邀集相關單位討論，尚未定案。

(中時)