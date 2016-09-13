立榮14日國內線航班異動

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我要評比

受莫蘭蒂颱風影響，立榮航空明（14）日起國內線航班異動如下：

一、松山、台中中午12點後出發往金門、馬公及馬祖取消。

二、松山-台東全日取消。

三、高雄、台南及嘉義往返金門、馬公航班全日取消。

立榮航空表示，敬請民眾於搭機前利用立榮航空網站www.uniaair.com.tw查詢航班最新異動狀況

(工商)