SpeXial子閎激吻孟耿如　滿腦子都是黃子佼

SpeXial子閎和孟耿如在網路電影《殺了我》有吻戲。（可米）

SpeXial子閎和孟耿如合拍網路電影《殺了我》。（可米）

SpeXial子閎和孟耿如合拍網路電影《殺了我》。（可米）

SpeXial子閎以《終極一班2》、《終極一班3》中的萬鈞一角風靡許多少女心，他今年5月中旬退伍，隨即投入SpeXial演唱會，緊接著參與唱片宣傳期，他透露其實剛退伍那時候，是人生最胖的時期，胖到73公斤的他，知道自己要在SpeXial演唱會上現身回歸，一度心裡很抗拒，自覺還沒有調整到最佳狀態。不過，歷經兩個月的唱片宣傳期後，子閎靠著每天運動健身，瘦了5公斤，這才讓他找回一點自信。

回想自己最胖的時期，子閎搖頭喊：「我~超~胖！」連再回頭看3個多月前的照片，都只能苦笑。為了瘦身，子閎不僅每天力行跑步2公里、上健身房運動，飲食不吃澱粉，只吃菜和肉。幾個月下來，不但瘦身有成，就連練出來的身體線條，自己都很滿意。

除了唱片，日前SpeXial子閎也和孟耿如一同合作演出網路電影《殺了我》，飾演一個懷才不遇的作家，企圖雇用殺手來殺自己，有趣的題材激起他對演戲的熱愛。在戲中，和孟耿如也有吻戲的橋段，回憶當時拍吻戲，子閎仍會害羞臉紅，因畫面需要，兩人吻了4、5次導演才喊卡，讓子閎不好意思地說：「明明是跟孟耿如拍吻戲，但腦子裡浮現的全是佼哥。」

(中時)