因應莫蘭蒂 長榮明日高雄-廣州BR797提前起飛

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我要評比

受莫蘭蒂颱風影響，長榮航空明（14）日航班小幅異動，高雄-廣州BR797提前2小時至明天上午08:15起飛。

長榮航表示，敬請民眾利用www.evaair.com網站或APP查詢航班最新異動狀況

(工商)