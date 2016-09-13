莫蘭蒂來襲 中市防災應變中心今晚一級開設

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莫蘭蒂颱風將來襲，台中市長林佳龍（左起）與水利局長周廷彰今天下午視察坪林森林公園抽水機組防汛準備。（盧金足攝）

颱風「莫蘭蒂」即將來襲，根據中央氣象局警報單，台中市已列入陸上颱風警戒區域，台中市災害應變中心於今天（13日）晚上9時一級開設，並召開第1次工作會報，部分局處將進駐應變，全力防颱。

市府表示，已提早展開防汛整備，水利局備妥2萬8000個沙包、抽水機256部、防汛鼎塊850塊、太空包60包；中興、五張犁、后溪底及湖日抽水站皆已完成整備作業，並自13時起於區公所發放沙包，提供民眾領取。

民眾可到離住家最近的區公所憑身分證或駕照免費領取沙包，沙包領取的數量為每戶10包、公寓大廈及工商行號30包，若民眾身分證或駕照之地址不在轄區公所行政區內，得檢附租屋契約或里長證明等文件領取。

水利局長周廷彰指出，民眾可利用「台中水情」App，查詢淹水、土石流、避難場所等水情資訊並了解最新颱風動向，App主動提供民眾所在位置方圓500公尺內水位、土石流及封橋封路等警戒資訊及最新颱風動態。

市民自家門前排水溝如有阻塞狀況，或遇到淹水或水利設施災情，請通報「台中市民一碼通」撥打1999，以利市府快速搶修或搶險。

為減輕颱風災害，建設局也進行全市行道樹減災修剪作業，目前持續加派工班分組趕工在不同路段進行修剪，避免樹木樹枝遭颱風吹斷，造成其他損害。

衛生局強調，已通知全市急救責任醫院，加強颱風整備及應變，提供市民緊急就醫服務；另外，30區衛生所也將針對特殊及弱勢個案提供健康關懷，如洗腎個案及待產孕婦提早下山或撤離危險警戒區、加強結核病個案送藥、提醒慢性病個案備藥等工作。

消防局則持續監控颱風動態，並與中央災害應變中心保持密切聯繫，遇有災情發生時，第一時間立即採取必要應變措施

，此外，大雪山、南湖大山、中央尖山、鳶嘴山、橫嶺山等各大山岳及海域也將評估劃為警戒區域，未持有通行證件不得進入，違反者可處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

市府團隊防颱上緊發條，環保局長白智榮說，針對台中市列管505處易淹水路段，加強派員進行側溝、排水孔巡檢及清淤工作，呼籲民眾協助排除家戶門前道路排水溝面的阻塞物，並將花盆、植栽等堆積物移至適當位置，維持側溝排水順暢

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民政局長蔡世寅表示，昨天已通報各區公所，加強防救災整備，包括預先規畫救災人力、落實災情查通報機制、研判危險警戒區域進行人群疏散撤離、加強防救災機具整備及加強宣導民眾防颱準備。適逢中秋大潮，也已通知沿海地區區公所提早因應。

農業局長王俊雄提醒農民密切注意颱風動態，及早針對不同作物採取不同防範措施；搶收的蔬果仍需遵守施藥後安全採收期相關規定，避免被檢出農藥超量殘留；如有災情，請農民主動通報轄區公所，市府將依「農業天然災害救助辦法」規定，盡速協助復耕。

(中時)