王寶強「淨身出戶」換2孩？律師駁斥：怎麼可能

傳王寶強以「淨身出戶」代價換得2個孩子撫養權，但已遭律師否認。（圖／取自王寶強、金耳朵兔子微博）

大陸男星王寶強上月中自爆妻子馬蓉與經紀人宋喆有不正當關係，他發現後心死求離婚，引發軒然大波，昨(12日)網上傳出王寶強自願捨棄約5億台幣家產，僅為了讓馬蓉同意留下兩個孩子的撫養權，稍早陸媒專訪到王寶強委任律師，對方駁斥「淨身出戶」的說法，直批：「怎麼可能」。

昨有網友爆料王寶強已經順利得到與馬蓉所生兩個孩子的撫養權，代價是「淨身出戶」，意旨放棄夫妻一切共有財產，只帶走自己身體，《新浪娛樂》剛剛聯繫到王寶強律師張起淮，對方表示對於訴訟細節無可奉告，僅能否認「淨身出戶」傳聞，表示：「我都說過了，還沒有開過一次庭。依靠法律，相信法律。」

(中時電子報)