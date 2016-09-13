總統府：支持林全 沒有內閣改組問題
總統府今天表示，行政院長林全的內閣團隊表現越來越上軌道，各項政務如新年度的中央政府預算也都編出來，總統府支持林全，所以沒有內閣改組或調整的問題。
立法院第2會期開議，行政院長林全在國民黨立委抗議靜坐下讀完施政報告。針對藍營揚言倒閣或改組，林全明確回應：「內閣的人事隨時都可檢討，目前沒有要改組的考量。」
總統府發言人黃重諺下午表示，政黨輪替後，內閣團隊過去這段期間來，很多政務陸續上軌道，總統府支持林全，認為他們表現越來越上軌道，沒有內閣改組或調整的問題。
黃重諺說，行政院經過這幾個月來的努力，各項政務如新年度的中央政府的預算也都編出來，可以看出來各項施政重點、整體規劃已逐漸明確，整體施政節奏感已上軌道，所以對林全是非常有信心。1050913
(中央社)
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