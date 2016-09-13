北港武德宮祭孔典儀 禮服、禮冠神明指示特製
北港鎮武德宮財神廟供奉至聖先師，13日舉辦祭孔釋奠典儀，獻祭官依古禮著黃色漢服、五色禮冠，由武德宮主委林安樂、副縣長張皇珍等人獻祭，前副總統吳敦義、300餘名學生應邀觀禮，場面莊重肅穆。
武德宮除供奉五路財神，6年前請來中國大陸國家級陶藝大師打造大成至聖先師神尊，供奉於後殿廣天大道院，去年首次舉辦祭孔典儀，今年擴大辦理，並由武財神降鸞指示製作五色禮冠、黃色漢服。
今天祭孔典儀由武德宮主委林安樂、行政院雲嘉南聯合服務中心執行長許根尉、雲林縣副縣長張皇珍、縣議員蔡岳儒、北港鎮長張勝智、朝天宮董事蔡咏鍀等人擔任獻祭官，前副總統吳敦義特別應邀觀禮。
廟方指出，為讓日後祭孔典儀更加完備，在參酌典籍、尋訪兩岸孔廟後，已斥資千萬元訂製編鐘、編罄等周邊樂器與禮器，希望能在明年典儀中登場，開創祭孔新標竿。
(中時)
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