年賺15億! 陸首席網紅張大奕走向世界舞台

張大奕自然地秀出拍賣服飾。(圖/微博:張大奕eve)

張大奕自然地秀出拍賣服飾。(圖/微博:張大奕eve)

中國大陸存在各種類型的網路紅人，通稱為「網紅」。而網紅界第一把交椅又屬張大奕，據傳她去年經營網拍的收入約新台幣15億元，勝過一線女星。今年更出席時尚界關注的焦點「紐約時裝週」，一舉躍上世界舞台！

台灣民眾可能對張大奕還不太熟悉，但這個名字在大陸網上可是赫赫有名，人稱「第一網紅」、「電商網紅第一人」。這個女孩的事業之大令人咋舌，粗略估計其年收入達人民幣3億元（約新台幣15億元），而網店粉絲達430萬人之眾，並持續成長中。最值得稱讚處，還是消費者對她的信賴，網店回購率幾達100%。

張大奕出席紐約時裝週。(圖/微博:張大奕eve)

看似鄰家女孩的張大奕為何能有這麼大的能耐？或許可愛的外表只是因素之一，她的自我品牌經營才是真本事。據悉，張大奕的網路事業在很短時間就做起來，靠的絕非只是曬曬圖片與賣萌，她對於商品可是有花心思研究，並能親自下海解說。此外，對於售後服務也很到位，因此能博得廣大網民信賴。

由於銷售成績突出，張大奕也逐漸受到外國品牌重視。難能可貴的是，最近的紐約時裝週邀請了全球最具影響力的時尚網紅齊聚，張大奕就代表了中國出席。她在個人微博上形容自己的心情：「飛到外太空的眼線、張牙舞抓的內心、依然不洗的頭…」

(中時電子報)