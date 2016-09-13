林全視察中央災害應變中心 要求各部會提高警覺
中央氣象局今天（13日）上午8時30分發布強烈颱風莫蘭蒂陸上颱風警報，中央災害應變中心也同步成立，預估颱風將造成全台約25萬戶停電，另台東縣海端鄉利稻部落、高雄市桃源區勤和里、復興里、梅山里可能變成孤島，今天傍晚前已預防性撤離21人。
行政院長林全今天傍晚6時赴中央災害應變中心了解各部會防災整備工作，並與留守人員一一握手致意，同時提醒因颱風來襲適逢中秋與大潮，若造成沿海地區地層下陷甚至破堤，後果將不堪設想，所有人都要提高警覺，希望台灣平安度過這次颱風。
林全表示，依颱風路徑來看，應該不會直接衝上台灣本島，但偏南方向通過時，仍會影響南部地區，而且颱風的變化隨時會發生，所以仍不能掉以輕心，必須嚴密監控並隨時將資訊告訴社會大眾。
中央災害應變中心簡報指出，農委會今天入夜前已發布台東地區36條土石流潛勢溪流，且已有21人自行預防性撤離，其中17人前往安置處所休息，4人則前往親友家暫住。
應變中心指揮官、內政部長葉俊榮要求警政署、海巡署、農委會等相關單位，嚴格管制民眾入山，經濟部必須備好支援抽水機具，交通部也要針對災害風險較高的道路如台8線中橫公路、台9線、台20線、台23線等道路，預先整備搶險機具，必要時封橋封路。
中央災害應變中心預估，淹水災害風險較大地區為宜蘭縣壯圍鄉、冬山鄉、五結鄉、礁溪鄉、花蓮縣花蓮市、新城鄉、台東縣台東市、太麻里鄉、綠島鄉、蘭嶼鄉、屏東縣東港鎮、恆春鎮、內埔鄉、林邊鄉、佳冬鄉、車城鄉等地區，呼籲民眾做好預防積淹水準備。
農委會副主委陳吉仲指出，受到預期心理影響，昨天各地蔬菜到貨量雖比前2天多3成，但價格仍上漲1成多，農委會已準備好1萬多公噸冷凍蔬菜可釋出，民眾不必擔心蔬菜到貨問題急著搶購。
(中時)
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