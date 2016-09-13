不認「彈力球」 林智勝：為何不承認打者變強？
中華職棒本季明顯呈現「打高投低」的狀況，球員頻頻用手中的棒子刷新聯盟紀錄，因此讓中職比賽用球飽受外界質疑，但對於「彈力球」一說，有望成為史上首位三度達成單季30轟的中信兄弟林智勝並不認同。
今年中職打者「轟」不停，中職更換比賽用球的說法也一再被提出來討論，聯盟因此兩度將比賽用球送驗，結果都符合規定，但仍難被消彌外界的質疑。
然而本季已累積29發全壘打(聯盟第2)的林智勝，並不認同這個「換球說」，他表示：「以前沒有全壘打的時候，大家都說球的彈性不好，現在全壘打多，大家又說彈性太好，為什麼不能承認是中職打者變強了？」
林智勝提到，除了目前中職打者條件越來越好，使用的球棒材質也有影響，球員長打能力的提升，並非只是單一因素造成，「球的彈性怎麼樣，也要打得出全壘打才有用，就像(鄭)達鴻說的，他今年(全壘打)也還沒打出來。」
本季林智勝已累積29發全壘打，有望成為中職史上首位三度達成單季30轟的打者，而他的隊友蔣智賢目前以30轟暫居全壘打王，單季單隊兩人達成30轟也將成為史上頭一遭。
(中時電子報)
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