陳楚河當爸了？公開混血萌孩照認「我兒子」
男星陳楚河因演出偶像劇《愛上哥們》人氣暴漲，目前沒傳出熱戀消息的他，今（13日）卻突然在臉書分享一個激似他的男娃照，認了「好吧！公開了…我兒子！」引起粉絲熱烈討論。
陳楚河今在臉書PO出自己和一名大眼混血萌娃的照片，兩人不但擁有相同髮型，就連嘟嘴賣萌的模樣都極為相似，而他又稱小男孩是他兒子，令粉絲驚呼「真的好像」、「2個人又帥又可愛，太犯規了」，不過，也有許多網友認出這男娃是大陸人氣超夯的小童星Jackson啦！
中美混血兒Jackson本名周嘉誠，從小就是網路紅人，拍過許多廣告、平面，不只上過各種綜藝節目《天天向上》、《媽媽咪呀》等，近來更是因真人秀節目《放開我北鼻》廣受粉絲喜愛。而陳楚河搞笑稱Jackson是他兒子後，反而被粉絲虧「先公開你老婆再說」、「不要亂抓圖，自己快生一個比較實在」。
(中時電子報)
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