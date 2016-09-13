與伊斯蘭國接觸 德逮3名敘利亞難民
德國聯邦警局今天表示，逮捕3名敘利亞難民，懷疑他們與伊斯蘭國（IS）有聯繫，停留在德國境內以等候進一步的攻擊指示。
德國聯邦警局辦公室今天發出聲明表示，警方與反恐小組在數週的嚴密調查後，於凌晨攻堅行動中，在北部什列斯威-荷斯坦邦（Schleswig-Holstein）逮捕3名來自敘利亞的難民。
其中一名17歲的嫌犯據了解曾經在2015年9月，在敘利亞北部城市拉卡（Raqqa）接受伊斯蘭國攻擊訓練，能夠操作武器與爆裂物。他和其他2名26歲與18歲的嫌犯隨後接受指示，帶著行動計畫抵達歐洲。
聯邦警局辦公室表示，這3名嫌犯帶著由伊斯蘭國提供的護照與數千美元、手機，從土耳其經由希臘抵達德國。1050913
(中央社)
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