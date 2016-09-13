電動機車遊澎湖 悠閒體驗美麗海灣

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觀光局澎管處推廣騎乘電動機車遊澎湖，13日啟動，30餘名來自台灣的遊客率先體驗，秋冬悠閒體驗美麗海灣。中央社澎湖傳真 105年9月13日

觀光局澎管處今天啟動推廣騎乘電動機車遊澎湖，30餘位來自台灣的遊客率先體驗，悠遊美麗海灣。

澎管處推動低碳觀光及綠能運輸產業政策，鼓勵前往離島旅遊的遊客優先租賃電動機車，每人每台可獲得新台幣100元的補助。

澎管處推動「澎湖電動車觀光遊程」今天在馬公中央街正式鳴槍啟動，首梯次有來自台灣本島30餘位遊客體驗，並安排有馬公市中央街、觀光工廠、菊島之星等景點巡禮和闖關等遊戲，悠遊探訪澎湖美景。

澎管處即起至10月底止推動租電動機車送悠遊卡活動，除可享受每輛每日補助100元外，遊客還可將租賃的電動機車合影上傳於「菊島歡樂遊-澎湖國家風景區」粉絲專頁，可獲菊島好客限定版電動機車遊澎湖悠遊卡，活動贈品發送完畢為止。1050913

(中央社)