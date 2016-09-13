幼兒扮月兔喊919 電子發票愛捐創世

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隨消費習慣改變及政府推行電子發票，使得長期募集發票的創世基金會相關收入銳減，苗栗縣杜威幼兒園學童在中秋節前夕巧扮月兔，宣傳愛心碼919呼籲民眾捐電子發票給創世。

頭份市杜威幼兒園今天與創世基金會苗栗分院合作，舉辦中秋節公益宣傳活動，十多名小朋友頭戴兔子耳朵造型氣球，化身小月兔到便利超商，向店家及消費者宣傳利用愛心碼「919」將電子發票捐給創世基金會，「救一救植物人」。

杜威幼兒園長尹珮玲表示，幼兒階段是孩子的學習黃金關鍵期，這次讓小朋友實際體驗購物，並捐出電子發票給創世基金會，希望將學習融入生活，同時教育學童公益與環保觀念。

創世苗栗分院長陳綠蓉指出，創世自民國82年起募集發票，20多年來仰賴紙本發票中獎收入，但隨著民眾消費習慣改變，像是使用悠遊卡或ICASH等小額付款載具，讓創世的紙本發票募集數量銳減近4成左右，加上電子發票越趨普及，民眾卻不清楚如何捐贈，都讓機構運作照顧清寒植物人之路，走得倍加辛苦。

陳綠蓉說，民眾購物只要向店家表明捐電子發票，並告訴店員創世愛心碼「919」或刷愛心條碼，就能輕鬆將電子發票捐給創世基金會，愛心條碼可電洽索取，或上創世官網下載，愛心專線:(037)275848。1050913

(中央社)