杜特蒂驅逐菲南美軍說 菲官員忙澄清
菲律賓總統杜特蒂昨天宣稱將驅逐駐紮在民答那峨島的美軍，讓菲美軍事聯盟關係面臨考驗，但菲律賓外交部與軍方今天紛紛澄清，這還不是政府的既定政策。
菲律賓外交部長雅賽（Perfecto Yasay）今天在接受ANC電視台訪問時說，杜特蒂的談話不應被解讀「國家政策的轉向」，政府將繼續承諾與美國之間的合作，包括菲美「加強國防合作協議」（EDCA）在內。
外交政策傾向於「親中遠美」的杜特蒂，12日在馬拉坎南宮發表演說時稱，「美軍特種部隊必須離開…我不想跟美國決裂，但他們必須走。」
杜特蒂認為，美軍如果留在南部，可能成為恐怖分子攻擊或綁架目標。
雅賽今天在電視訪問中說，南部恐怖組織阿布沙伊夫常綁架外國人，杜特蒂的用意是保護人在菲律賓南部的美國士兵，「以免讓他們曝露在不必要的危險之中。」
為對菲國反恐作戰提供情報及戰略諮詢，美軍於2001年在菲南成立「菲律賓聯合特別行動隊」（JSOTF-P），約500名美國士兵以輪調模式駐紮在三寶顏市，為菲國反恐作戰提供技術及情報支援。
美軍去年解散了這支多年來犧牲了17人的特種部隊，但仍留下少數美軍，繼續協助菲律賓反恐。
另方面，菲律賓軍方公共關係處處長阿雷巴洛（Edgard Arevalo）也發表聲明說，軍方尚未接到如何執行總統宣告的特別命令，即使要執行，也要經過多個部門的審議，特別是國防部與外交部。
阿雷巴洛說，菲美防務關係依然是「堅如磐石」，今年排定的活動仍將落實，明年活動規劃也「在軌道上」。1050913
(中央社)
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