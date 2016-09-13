2017「財富」全球論壇落戶廣州

中新社報導，廣州市政府13日舉行記者會，宣布2017年「財富」（Fortune）全球論壇落戶該市。

「財富」雜誌是全球知名刊物，由美國時代公司創辦。「財富」全球論壇創辦於1995年，經過20年發展，已成為「把握世界經濟走向最清晰和最直接的窗口」。該論壇每16至18個月舉辦1次，邀請全球跨國公司的主席、總裁、執行長，以及世界知名的政治家和經濟學者參加，共同探討全球經濟所面臨的問題。

迄今為止，「財富」全球論壇已先後在13個城市舉辦，其中在中國舉辦過4次（舉辦城市分別為上海、香港、北京、成都）。

(工商)