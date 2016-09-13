回應北韓核試 美戰略轟炸機與日韓演訓

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2架具備投擲核子武器的美國空軍B-1B戰略轟炸機，今天與日本、南韓共同展開訓練，作為對北韓上週第5次核試的回應。

彭博（Bloomberg）引述駐日美軍的一項聲明報導，這批駐紮於關島的轟炸機與日本軍機一同訓練，隨後在國際空域與南韓戰機訓練。美軍與南韓的飛機隨後還共同於首爾南方的烏山（Osan）附近低空飛行。

美軍太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）在聲明中說：「這些飛行是展現美日韓團結防衛，以因應北韓的挑釁及破壞穩定行徑。」

這批B-1B超音速長程戰略轟炸機在結束於南韓的任務後，已返回關島。

駐日美軍發言人塞維恩斯（John Severns）少校說：「美日這項演訓，是首度採這種方式回應北韓挑釁，今天的任務對美日韓的能力而言，是一種新的範例。」1050913

(中央社)