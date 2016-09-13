一樣帥！SpeXial晨翔為戲理成小平頭

SpeXial晨翔因劇中角色需要理了超短三分頭。（聯合互動）

SpeXial晨翔因劇中角色需要理了超短三分頭。（聯合互動）

青春熱血戲劇《High 5制霸青春》10月即將在八大綜合台HD、愛奇藝全網獨家播出，SpeXial晨翔因劇中角色需要，12日生平第一次理了超短三分頭。剪髮之前他既期待又害怕，更說是「此生最大挑戰」。

當初一開始接這部戲時，晨翔第一時間就知道有剃頭的戲份，身為一個專業演員，晨翔早做好萬全的準備，很期待新造型可以帶給觀眾不一樣的自己。隨著《High 5制霸青春》拍攝進入到尾聲，劇中整個籃球隊為了拚最終戰，晨翔飾演的高一生詹姆士，選擇以剃平頭宣示勇往直前不願輸的精神。晨翔表示，在劇中詹姆士為了完成夢想，努力做出改變，讓教練及隊友看到自己想要成功的意志，剃平頭就是象徵熱血不想輸的決心！

晨翔國中時期正逢髮禁解除不用剃平頭，所以學生時代的晨翔都留刺蝟頭。這次為戲首次嘗試理了三分頭，剪髮前，還頻頻呼喚兄弟SpeXial宏正邀約一起加入剃頭的行列，現場也視訊邱翊橙（毛弟）來幫自己壯膽。經歷一個半小時剪髮過程，晨翔對自己平頭造型非常滿意，覺得很清爽、有精神，希望可以發展出屬於自己的平頭帥氣風格，戲路更加寬廣。

(中時)