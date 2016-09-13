愛在金門 陳福海帶頭捐血
台北捐血中心今天舉辦「快樂捐血，愛在金門」活動，陳福海縣長帶頭挽袖捐輸，警方和民眾百餘人熱情響應，場面溫馨熱烈。
台北捐血中心下午於縣警局大門口設置活動攤位，局長許慶豐率同員警近百人響應外，附近的國稅局、自來水廠、縣議會等機關人員及一般民眾也熱情支持，共捐輸逾2萬5000C.C.以上。
陳福海縣長挽袖捐血之餘，也替大家加油打氣，鼓勵鄉親加入「捐血一袋，救人一命」的愛心捐血人行列。
(中時)
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