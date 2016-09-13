中國郵儲行 擬赴港上市集資逾600億港元

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香港中通社報導，有望成為兩年來全球集資額最大的新股，中國郵政儲蓄銀行14日起在香港招股，銷售文件顯示，公司計劃發行約121億新H股，相當於擴大後股本一成半，當中半成在香港公開發售，其餘9成5作公開配售。

郵儲銀行是以分銷網絡計，中國大陸最大零售銀行，並有望成為2014年阿里巴巴在美國上市以來，全球最大規模的新股。

(工商)