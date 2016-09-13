敘利亞停火收效 內戰死亡人數突破30萬

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敘利亞人權瞭望台組織表示，自2011年3月開始的戰事已造成超過30萬人喪生。敘利亞昨天展開國際斡旋達成的停火，今天是第一個整天，據報導雖有零星衝突，停火似乎大致收效。

人權瞭望台組織（Syrian Observatory for HumanRights）說，5年多的內戰已奪走30萬1781人的性命，其中有超過8萬6000平民。

與這個總部設在英國的組織8月初公布數目相較，死亡人數又增加了近9000人。

美聯社報導，敘利亞的停火今天似乎大致收效，據觀察員表示，雖然有零星的輕微衝突，大部分地區都情勢平靜。美國與俄羅斯斡旋達成這項停火，希望讓已進入第6年的敘利亞內戰止息。1050913

(中央社)