總統令：蘇永欽已准請辭並應免職

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總統府今天公布總統令，司法院副院長蘇永欽已准請辭，並應免職，此令自10月1日起生效。

司法院長賴浩敏與副院長蘇永欽在7月11日向總統蔡英文提出書面辭呈，賴浩敏請辭院長和大法官，蘇永欽請辭副院長和大法官，蔡總統當時批准兩人辭職，但並未同時核發免職令，兩人仍須在任服務。

今天公布總統令的內容為：「中華民國105年9月13日總統令：司法院大法官並為副院長蘇永欽已准辭職，應予免職。此令自中華民國105年10月1日生效。」1050913

(中央社)