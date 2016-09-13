颱風逼近 台東52條溪流警戒

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強烈颱風莫蘭蒂外圍環流入夜後逼近台灣，台東縣政府發布52條溪流為土石流黃色警戒，呼籲民眾自行前往指定避難處。

台東縣政府表示，水土保持局晚上發布金峰鄉7條、達仁鄉8條、大武鄉21條及太麻里鄉16條，共計4鄉鎮19村里52條土石流潛勢溪流為土石流黃色警戒區。

台東縣政府呼籲，住在土石流潛勢溪流影響範圍內的居民自行前往指定避難處所或至影響範圍外之親友家避難。1050913

(中央社)