颱風來襲 高市通報預防性撤離近百人

我要評比

強烈颱風莫蘭蒂來勢洶洶，高市府災害應變中心今天一級開設，市長陳菊坐鎮工作會報，確認桃源等山區已通報撤民90餘人下山，高雄捷運也整備防颱。

桃源、六龜區有多條土石流潛區，易有土石坍塌，為確保山區住民安全，區公所已通報桃源、六龜、杉林、茂林、甲仙、茂林等6個行政區約百人預防性撤離，首波以慢性病患者及孕婦為主。

陳菊於防災中心指出，莫蘭蒂颱風來襲，適逢中秋大潮，沿海、低窪地區應嚴防海水倒灌，要求各單位要做好防颱整備應變工作。

莫蘭蒂颱風直撲南台灣，儘管評估登陸機率低，仍可能挾帶狂風暴雨侵襲。市府協力機構高雄大學研判，颱風影響高雄最劇烈時間為14日至15日早上，西南氣流不顯著，但是山區日前豪雨不斷，土壤含水量高，呼籲民眾不能掉以輕心。

陳菊要求水利局審慎檢視排水系統，提早預置抽水機，同時督導淹水潛勢區、沿海低窪地區公所，做好區域排水措施，備足砂包，確保各水門、抽水站、截流站及抽水機組運作正常。

高雄捷運公司也啟動防颱作業，車站進行各項防洪設備整備，包括防洪閘門、防水隔艙閘門等。

高捷公司說，高捷系統高架及平面車站將依照陣風級數停駛或調整班距，而地下車站雖為正常運轉模式，但班距也會配合調整；輕軌系統則視陣風強度停駛或調整班距。1050913

(中央社)