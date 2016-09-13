快樂捐血愛在金門 陳福海響應

金門縣政府邀請台北捐血中心來金門辦理捐血活動，今天下午在警察局大門口設置攤位，除了員警踴躍捐血，縣長陳福海也挽起衣袖共襄盛舉，他並表示要為金門募集一輛捐血車。

陳福海表示，捐血是助人益己的善行義舉，不但可以促進血液新陳代謝，有益自己的健康，更重要的是可以幫助傷病患者挽救生命，因此希望縣府團隊能多多響應善舉。

得知一輛捐血車需要新台幣500萬元，陳福海希望能為金門籌募到一輛，並笑著對隔床的捐血者說「有了捐血車，我們再一起來捐血」。

台北捐血中心於民國83年到95年間曾在金門常設捐血站，以固定的捐血車接受軍民捐血；起初效果尚佳，後來駐軍人數一再減少，每天捐血人數不到10人，因此捐血中心在95年撤離金門，改以1年2次或每2年1次派員來金門辦理捐血活動。這次是今年第二度來金門辦理捐血活動，預計22日結束。

除了陳福海，警局長許慶豐也率領員警近百人捐出熱血；周邊國稅局、自來水廠、縣議會等機關人員及不少民眾也也熱情支持，共捐輸超過2萬5000C.C.的熱血。

少年輔導委員會及刑事警察大隊等單位更利用人潮聚集良機發送文宣，加強宣導警政工作與犯罪預防策略。1050913

(中央社)