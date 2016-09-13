颱風逼近 台南撤離35人
颱風莫蘭蒂逼近，台南市政府今晚宣佈封閉永康區、新營區及白河區轄內的過水便橋，歸仁區五甲教養院也預防性撤離35人。
市府指出，永康區鹽水溪過水便橋自6日豪雨後持續封閉；新營區轄內5座跨越急水溪的過水便橋，預定今晚9時完成預警性封閉；白河區竹門往甘宅的甘宅橋，165線善主公廟旁舊甘宅橋，紹安里往草店里關帝廳廟的頭前溪橋等3座橋，預定明天上午8時完成封閉。
另在道路封閉部分，六甲區大丘里麻竹湖往大丘園產業道路全線禁止通行。龍崎區村里道路廣嚴高枝20右17路段，也張貼告示封閉。
歸仁區五甲教養院今天下午5時完成35人預防性撤離，包括男性院生19人、女性院生8人、男性工作人員3人、女性工作人員5人。1050913
(中央社)
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