將參訪北京 陳福海籲對台開放
8位縣市首長、副首長計劃到北京參訪，受邀之一的金門縣長陳福海今天表示，預計18日到北京會晤大陸全國政協主席俞正聲和國台辦主任張志軍，籲請陸方對台灣採取更開放政策。
陳福海表示，預定拜會俞正聲、張志軍和北京市長王安順。陳福海說，金門位於兩岸發展的重要關鍵點和時間點，會利用這次到北京的機會，籲請陸方對台採取更開放的政策。
陳福海說，會向陸方表達金門追求和平的價值，期盼陸方開放更多觀光客到金門，並以金門為兩經貿試行點，規劃金門和廈門生活圈，同時推廣金門醫療旅遊。
大陸國務院台灣事務辦公室邀請的縣市首長、副首長，還包括新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、花蓮縣長傅(山昆)萁、連江縣長劉增應，以及新北市副市長葉惠青、台東縣副縣長陳金虎。
此外，「天下雜誌」今天發布縣市首長施政滿意度調查指出，陳福海排名從去年的全國第6名躍升全國第2，僅次於連江縣長劉增應。陳福海表示，這要感謝民眾的支持，以及縣府勇於面對問題的態度。
陳福海說，縣府經常辦理縣長「親民日」活動，傾聽民眾的聲音，彙整民眾問題，能馬上辦理的事就立刻解決，例如金門大學側門環島西路的人行道施工，趕在學校開學前完成，展現工作品質和行政效率；如果無法即刻解決的問題，也會尋求修法解套。
陳福海表示，從政以來，一直以幫金門這塊土地做事情為念，對鄉親的評價十分感恩；他說，施政就是要讓民眾有感，不足之處或是十不同的意見，他也會虛心檢討，納入更多意見，讓施政更透明。1050913
(中央社)
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