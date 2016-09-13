難忘陳金鋒 彭政閔：只要上壘他就開轟

身為過去10多年，中華隊在重大國際賽的3棒、4棒組合，彭政閔最難忘陳金鋒的事情是2004年雅典奧運、2007年亞錦賽，「我只要上壘，他就能敲全壘打」。

彭政閔談起的往事，也是許多球迷心中最深刻的畫面，陳金鋒在2004年雅典奧運，對日本之戰，砲轟上原浩治3分全壘打；2007年亞錦賽在台中洲際球場，砲轟達比修有2分砲。

這兩支全壘打，彭政閔都是壘上跑者，也為中華隊帶來振奮的領先，看到打贏日本的機會，不過最終都是輸球。

彭政閔說，「棒球本來就不是個人運動，但還是很感謝陳金鋒，帶給我們暫時的勝利，也留下美好的回憶」。

彭政閔3棒、陳金鋒4棒，這是許多球迷心中的中華隊夢幻打線，彭政閔說，「從高二就是我3棒、金鋒4棒，一直到後來國際賽也多次前後棒次」。

他表示，對本土球員來說，陳金鋒打過更好的投手，2A、3A層級對他來說都不是問題，因此在陳金鋒前面上去打，就是想盡辦法上壘，只要上壘他都能打回來，無形中也激勵著大家。

彭政閔說，陳金鋒除了在國際賽貢獻，2006年回台灣加入La new熊後，把很多原本支持中華隊的球迷都吸引進場，當時與石志偉、林智勝組成打線，為La new熊隊打下球迷基礎，「Lamigo的行銷是沒話講，但也是因為有陳金鋒的加入，才有今天的桃猿隊」。1050913

(中央社)