全球港灣城市論壇伴手禮 出自高雄大學校友
全球港灣城市論壇甫落幕，與會首長都收到一樣別緻的贈禮，左營眷村老屋改建遺留的樑柱，浴火重生製成的「憶窗居杯墊」，這分特殊的禮物是出自教育部大專畢業生創業服務計畫輔導的畢業生創業成果。
看似平淡的木質製品，其實，都無言訴說著滄桑的歷史，因為，都來自橋頭糖廠、左營眷村等多處拆除被棄置的木材，原本焚化爐是它們最終的歸宿，卻因文創而重生。
國立高雄大學創意設計與建築學系黃逸婷、吳湘瑩、郭姿伶等畢業校友，因參加教育部的計畫，成立了具公益性質的社會企業愛木有限公司，把這些廢棄舊建材賦予新生命。
例如將橋頭糖廠的檜木天花板做成名片夾，左營眷村的樑柱搭配窗花圖樣，成為復古味的杯墊；另外還有純手工鑰匙圈、杯墊、名片夾、燈飾等文創商品，特色就是標註來源、木種、給予產品身分證。
每個物件上的數字傾說著原有者來到這個城市的時間，從那時到此時，城市的記憶早已悄悄融入其中；餽贈者可以講故事，受贈者可認識這個城市的風土文化，成功的行銷高雄。
黃逸婷表示，這次能與交通局合作，透過贈禮展現高雄城市文化的底蘊，成功做好城市外交，他們也與有榮焉。
(中時)
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