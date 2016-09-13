最旺求婚影廳在台中威秀影城頂級影廳

台中TIGER CITY威秀影城「GOLD CLASS頂級影廳」，向來是中部影迷約會、求婚首選之地，影城人員常化身幸福月老，陪伴眾多男性影迷完成求婚任務，估計3年來，至少促成300對情侶步入幸福婚禮。由於包廳含餐點、播映費，42個座位不用花到4萬元，CP值超高，平均每年吸引上百對情侶包廳成功求婚！

今年台中老虎城威秀影城「GOLD CLASS頂級影廳」砸重金大改裝、全面升級皮革座椅，今（13）日舉辦愛情喜劇「BJ有喜」特映會，邀請孕媽咪親自感受更為舒適的觀影新體驗，讓觀影成為一種尊榮的享受！

台中地區威秀影城行銷副理張志浩表示，頂級影廳全面升級為皮革座椅，新增工學靠枕讓腰部更放鬆，可依個人喜好調整座椅傾斜度，讓民眾掌握自己最適宜的觀影角度；且增設貼心服務鈴隨侍在側，微光檯燈搭配單人獨享餐桌，觀影還能體會優雅享用美食的極致；另提供專屬室內拖鞋及毛毯，帶給民眾舒適的觀影環境，更貼心提供手機USB充電插孔，看電影過程中手機還可充電！

張志浩表示，由於首週上映睽違12年的愛情喜劇「BJ有喜」，台中威秀影城GOLD CLASS頂級影廳自9月14日至25日活動期間，凡孕媽咪持媽咪手冊至GOLD CLASS頂級影廳觀賞「BJ有喜」電影，與活動立牌拍照打卡上傳至facebook，即有機會獲得「GOLD CLASS頂級影廳免費電影兌換券＆拍立得紀念套卡」1張。

此外，2人同行並加點購2份指定套餐，即有機會獲得「CENTURION JOLIE KIT 裘莉包」1個；LINE@好友至GOLD CLASS頂級影廳觀賞「BJ有喜」電影，留言寫下電影票根交易序號及個人資料，加碼再抽市價1.2萬元的「承億文旅-嘉義商旅雲海獨賣套房住宿券」！

(工商)