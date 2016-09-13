陸遼寧籍全國人大代表 45人當選無效

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中國大陸全國人民代表大會常務委員會13日確定，由遼寧省第12屆人民代表大會第1次會議選舉產生的全國人大代表中，45人「因拉票賄選當選無效」。圖為大陸全國人大常委會會議現場。（中新社提供）中央社 105年9月13日

中國大陸全國人民代表大會常務委員會13日確定，由遼寧省第12屆人民代表大會第1次會議選舉產生的全國人大代表中，45人「因拉票賄選當選無效」。圖為大陸全國人大常委會會議現場。（中新社提供）中央社 105年9月13日

中國大陸全國人民代表大會常務委員會今天確定，由遼寧省第12屆人民代表大會第1次會議選舉產生的全國人大代表中，45人「因拉票賄選當選無效」。

新華社在傍晚近7時發出這則消息，立即引起大陸政壇震動及輿論關切。

報導指出，今天下午閉幕的12屆全國人大常委會第23次會議中，表決通過「關於遼寧省人大選舉產生的部分12屆全國人大代表當選無效」的報告，確定有45名全國人大代表因「拉票賄選當選無效」，並公布姓名。

報導說，據大陸「全國人大和地方各級人大選舉法」第57條規定，以金錢或者其他財物賄賂代表的，其當選無效。經全國人大常委會代表資格審查委員會審查認為，這45人違反有關規定，「以違法行為當選」，應由全國人大常委會確定其當選無效。

這項報導提到，到目前為止，12屆全國人大實有代表2894人。1050913

(中央社)