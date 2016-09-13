北捷頭一遭 工程車脫軌影響營運11.5小時
台北捷運松山新店線今天因為小南門站工程車故障，導致營運異常，影響營運長達11.5小時，是北捷史上第一次主線軌道有工程車車輪脫軌，預估影響1.5萬人次。
今天凌晨4時12分，北捷松山新店線小南門站往松山方向，因軌道維修工程車的車輪脫離軌道，導致小南門站至中山站僅能以單線雙向營運，班距一度長達28分鐘，北捷啟動公車接駁，並宣導旅客多點轉乘。
本次捷運系統故障直到下午5時39分才排除狀況，故障時間長達近13.5小時。若從上午6時北捷開始營運時間計算，影響營運11.5小時，是北捷史上因為維修車故障，導致營運異常最久的一次，也是主線上第一次有工程車車輪脫離軌道，預估有1萬5000人次受到影響。
北捷表示，經維修人員初步檢修，故障原因為軌道工程車輪軸異常，導致工程車無法移動，加上現場軌道空間狹小，維修人員必須架高重達54公噸的車體，並在車體下方裝設滑行器，以將軌道工程車移至西門站待避空間。1050913
(中央社)
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