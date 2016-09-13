徵兵免役體重榜首 瀉藥灌水花招多

新北市役男體檢免役因素，前3名分別是體重、視力以及扁平足。有役男為了讓體重超標，站上體重計前瘋狂灌水，卻在尿檢的那一刻一瀉千里，功虧一簣。

新北市府民政局表示，十大免疫原因調查，體重蟬聯10年榜首。前3名分別是體重、視力以及扁平足，其中，更有將近4成的役男，因體重因素免役，其他常見的免疫原因，還包含氣胸、身高及心律不整。

新北市役男居全國之冠，每年將近3萬人，其中2成因體位不符免役，也有部分役男，體檢想作弊甚至連瀉藥、灌水都登場。民政局表示，體檢或身高、體重重測現場，曾經出現役男為了讓體重超過標準，體檢前吃大量瀉藥，希望減輕重量。

曾經有役男在體檢現場雙腳發抖，懇求體檢醫生讓他先體檢，經瞭解後，才發現原來是服用大量瀉藥，憋不住便意；也有役男站上體重計前瘋狂灌水，企圖讓體重超標，卻在尿檢的那一刻一瀉千里，功虧一簣。

役男體檢也有一些罕見疾病個案，以民國105年為例，一名役男從小劇烈運動後，感到身體強烈不適，往往要住院3天才能恢復。體檢醫師得知役男特殊情況後，懷疑是罕見基因疾病。

新北市政府立刻向役政署專案爭取，由台大醫院將役男血液檢體送往專業實驗室檢測，果然發現役男罹患基因罕見疾病「戊二酸血症」。幸虧及早發現，患有此症的役男接受高強度軍事訓練，可能因血糖過低，導致橫紋肌溶解症，更可能有生命危險。

民政局長江俊霆表示，以前役男聽到體檢，就想到裸露的畫面，但新北提供役男五星級體檢服務，不僅空間寬敞，也可穿著檢測袍。為加快體檢流程，除新北境內醫院外，役男也可以到台北市立聯合醫院的忠孝、陽明及和平院區，與三總松山分院體檢。

民政局提醒，役男若體檢後要申請複檢，必須要出示相關證明書，表示自己的體位，因病或特殊狀況必須複檢，向戶籍所在地公所申請後，再安排至醫院。若役男想要加快複檢程序，或對體檢醫院有特殊需求，也可在申請後，自費複檢。

民政局說，關於役男體檢相關流程都已經整合在「役男大亨ONLINE」，役男只要掃瞄兵役通知單QR CODE，就可以登入系統，線上掌握徵兵流程進度，役男可多加利用。網址:http://soldier.ntpc.gov.tw。1050913

(中央社)